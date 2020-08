Três cidadãs angolanas, Maria Cambua de 46 anos, Helena Pintal de 35 anos e Beatriz Antunes de 47 anos, encontram-se detidas há quase 1 ano em Windhoek, Namíbia, acusadas de exportação de divisas e de simulação ilícita.

As cidadãs foram detidas no aeroporto de Windhoek quando transportavam 151 mil dólares e 6 mil euros com destino à República da China para compra de negócio.