Polícia apreende mais de 200 caixas de leite com destino à RDC

Duzentas e 40 caixas de leite em pó, com destino à República Democrática do Congo (RDC), foram apreendidas sexta-feira, na comuna fronteiriça do Luvo, município de Mbanza Kongo, província do Zaire.

A apreensão desta mercadoria resulta de uma micro-operação realizada pela Polícia Nacional e Serviço de Investigação Criminal (SIC) na comuna do Luvo, que permitiu também a apreensão de 60 sacos de cebola.

A porta-voz do Serviço de Investigação Criminal no Zaire, Suzana Sebastião, informou que a mercadoria foi encontrada armazenada num quintal de um cidadão nacional já detido, pronta para ser transportada para a RDC por vias clandestinas.

Segundo a responsável, o acusado por crime de contrabando e exportação ilíita de produtos da cesta básica transportava os referidos bens da cidade de Mbanza Kongo para a comuna do Luvo na calada da noite, por uma viatura que também foi apreendida durante a operação policial baptizada com o nome de “mutimba”.

Do leite apreendido, constam 150 caixas de marca Bela Holandeza e 90 de tipo Nan.

Fonte: Angop