Obras do projecto habitacional retomam em 2021

As obras do projecto habitacional, com três mil apartamentos, no bairro Social da Juventude, a Oeste da cidade do Luena, vão retomar, em 2021, anunciou hoje, sábado, o governador do Moxico, Gonçalves Muandumba.

Ao falar à imprensa, no termo da visita efectuada ao empreendimento social, o governante explicou que os trabalhos deveriam arrancar no segundo trimestre deste ano, mais devido o surgimento da covid – 19, não foi possível.

Assegurou que a empresa (Kora Housung – Angola) a cargo das obras está preparada para avançar e que o orçamento e o plano para 2021, já foram discutidos este mês, com quadros do Ministério das Obras Públicas e Ordenamento do Território.

Quanto ao projecto habitacional de 450 residências de tipo T2 e T3, já edificados no bairro Zorrô a Leste da cidade do Luena, Gonçalves Muandumba, disse que o governo vai contactar o Ministério da Energia e Águas para planear a implementação destes serviços no local para serem habitados por funcionários públicos e privados.

Informou que as unidades sanitárias e escolares estarão sob égide da administração municipal do Moxico (sede), para efectuar, em médio prazo, estes e outros projectos sociais e económicos.

Já o centro de saúde do bairro Vila Luso, cujas obras pararam há quatro anos, disse que poderão igualmente retomar, em 2021, pois vai encurtar a distância na busca de assistência médica e medicamentosa daquela população.

O governador considerou os dois projectos habitacionais como meios que vão suprir as dificuldades que a cidade do Luena enfrenta no capítulo habitacional.

As obras do projecto habitacional de três mil apartamentos, no bairro Social da Juventude, estão paradas desde o final de 2014, cujo lançamento da pedra se realizou em Fevereiro de 2011.

No local foram erguidos 320 residências T2 e T3 (entre apartamentos e residências isoladas), das três mil previstas, no âmbito do Plano Nacional de Urbanização e Habitação.

Enquanto o projecto habitacional de construção de 450 residências de tipo T2 e T3, implementadas numa área de 28 hectares, estão prontas desde 2018.

Os dois projectos, estão sob égide da direcção Nacional de Investimento de Infra-estruturas Públicas (DINIP) do Ministério da Construção.

Fonte: Angop