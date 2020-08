Lar “Mama Muxima” debate-se com a falta de alimentação

O lar de acolhimento feminino denominado “Mama Muxima”, afecto a Igreja Católica, localizado no bairro da Maxinde, em Malanje, debate-se com a falta de alimentação e de materiais de biossegurança, para assistir as crianças, nesta fase da Covid-19.

A informação foi avançada hoje, sábado, pela responsável do lar, Irmã Auriliana Ndatoiqui, tendo realçado que o estabelecimento com 60 crianças, enfrenta ainda dificuldades de bens higiénicos, com destaque para o papel higiénico, álcool em gel, sabão e lixívia, bem como viatura para o transporte de doentes para o hospital.

Para sustentar as crianças, a fonte disse, que neste momento, o lar conta com uma horta, onde são retirados os alimentos.

Fez saber que nos últimos meses, o lar não beneficiou de qualquer ajuda institucional.

Pediu as pessoas de boa-fé, a ajudarem os lares e as famílias carenciadas, que nesta fase da Covid-19, enfrentam dificuldades de vária ordem.

