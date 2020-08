Gelson Dala em definitivo no Rio Ave

Após ter representado os vila-condenses, de forma intercalada, nas últimas três temporadas, tendo, no total, participado em 46 jogos e apontado 14 golos, o Gelson Dala foi contratado em definitivo pelo Rio Ave.

O Angolano assinou sexta-feira um contrato válido por três temporadas, depois de ter evoluído pelo clube da Primeira Liga Portuguesa de futebol emprestado pelo Sporting.

O avançado de 24 anos foi preponderante para o 5º posto alcançado no campeonato passado (55 pontos). A primeira posição coube ao FC do Porto (82 pts), seguido pelo Benfica (77).

O atleta, formado na escola do 1º de Agosto, foi diversas vezes considerado o melhor jogador da partida e do mês, a última das quais aconteceu Julho.

Tido como suplente de “luxo”, Gelson Dala convenceu a equipa técnica pela sua qualidade, tendo sido contratado em definitivo.

No ataque dos vila – condenses, o avançado tem a concorrência na sua posição de Mehdi Taremi (Irão – 28 anos), Ronan (Brasil – 25 anos), Bruno Moreira (Portugal – 32 anos) e Said Ahmed Said (Ghana – 27 anos).

Gelson, que também teve passagem pelo futebol turco, tem no clube mais dois colegas africanos, nomeadamente, o lateral direito Nadjack (Guiné Bissau – 26 anos) e o extremo esquerdo Carlos Mané (também de Guiné Bissau – 26 anos).

Fonte: Angop