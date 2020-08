Ex-militar americano é acusado de espionagem a favor de Moscovo

Um ex-membro dos boinas verdes, uma unidade das forças especiais americanas, foi preso nesta sexta-feira (21) e acusado de espionagem a favor da Rússia, informou o Departamento de Justiça.

De acordo com a justiça americana, Peter Rafael Dzibinski Debbins, nascido nos Estados Unidos e de mãe russa, foi contactado por Moscovo em 1996, antes mesmo de se alistar no exército.

Durante intercâmbio universitário em Cheliabinsk, Debbins se reuniu com agentes e garantiu ser “um filho da Rússia” que apoiava o país politicamente.

No ano seguinte, Debbins, chamado de Ikar Lesnikov pelos contatos russos, se casou com uma russa, cujo pai era um oficial militar, e se alistou no exército americano.

Anos depois, informou a Rússia de sua intenção de deixar o exército, mas foi incentivado a entrar para as forças especiais.

O último contato com a Rússia mencionado na acusação data de 2011, quando Debbins informou que se mudaria para Washington.

Segundo seu perfil na rede social profissional LinkedIn, Debbins começou a trabalhar para o Institute of World Politics, especializado em segurança nacional e inteligência.

A justiça acusa o ex-militar de 45 anos, detido em Virgina, de ter “fornecido informação sobre a defesa americana a um governo estrangeiro”, um crime que pode ser punido com prisão perpétua.

Fonte: AFP