Archer Mangueira apela a colaboração e cidadania para diminuição dos problemas das comunidades

O governador provincial do Namibe, Archer Mangueira, apelou neste sábado aos membros da comissão de moradores, para que colaborem mais com os órgãos do Governo Provincial do Namibe e exerçam práticas de cidadania, com vista a resolução dos problemas sociais que ainda enfermam as comunidades.

Falando no encontro que manteve com as diferentes comissões de moradores do bairro Valódia, município de Moçâmedes, apelou para que os munícipes tenham uma postura de colaboração, um exercício de uma cidadania activa e participativa, tendo sempre o compromisso de ajudar o próximo, minimizando assim vários problemas ligados ao saneamento básico, desestruturação familiar, delinquência juvenil, gravidez precoce, criminalidade, entre outros.

Neste encontro promovido pela administração de Moçâmedes, o governador disse que um cidadão deve ser autónomo e ao mesmo tempo solidário, pois só assim estará a contribuir para uma cidadania participativa e patriótica, dando o seu contributo em diferentes áreas.

“È preciso dotar os cidadãos de responsabilidades social, as pessoas devem estar comprometidas com o bem-estar das nossas comunidades, pois o esforço de cada um deve ser um bem de todos”, acrescentou.

Archer Mangueira apelou ainda ao espírito de solidariedade e irmandade, para que futuramente se possa ter famílias sã e sociedade com homens formados e capazes de contribuir para o bem-estar de todos os angolanos.

“ Devemos ter o espírito solidário e patriótico, ajudando sempre aquele nosso irmão, amigo ou vizinho que mais necessita, pois só assim estamos a exercer um dever de cidadania”, acrescentou.

Os membros das referidas comissões apresentaram vários problemas como, a melhoria das vias de acesso, iluminação pública, falta de água, segurança pública, emprego, entre outros que segundo governador poderão alguns serem resolvidos com os trabalhos que estão em curso no âmbito do Programa Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM) e outros.

Fonte: Angop