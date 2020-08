Angola regista 66 novos casos e 10 recuperados

O secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, informou hoje na habitual conferência de imprensa que serviu para atualizar os dados sobre a covid-19 no país, que nas últimas 24 horas, foram registados 66 novos casos positivos e 10 recuperados.

Dos referidos casos, 58 são do sexo masculino e 8 são do sexo feminino, com idades compreendidas entre 3 e 75 anos de idade. Sete são da província de Benguela, 2 da província do Bié, 6 da província do Zaire e 51 da província de Luanda onde as zonas mais afetadas são Belas, Talatona, Kilamba Kiaxi e Viana.

Nas últimas 24 horas não houve registo de nenhum óbito.

Segundo Franco Mufinda, dos 66 casos 8 foram detetados pelo laboratório de biologia molecular de Benguela que entrou em funcionamento nesta sexta-feira. No total foram realizados 54 testes neste laboratório que serve de suporte para a região sul.

Em termos acumulativos, o país contabiliza 2.134 casos (+66), 814 recuperados (+10), 94 óbitos e 1.226 ativos.

Dos ativos, 4 estão em estado crítico com ventilação mecânica invasiva, 14 estão em estado grave, 31 são moderados, 29 são leves e 1.092 são assintomáticos.

A nível global, o novo coronavírus matou mais de 800 mil pessoas no mundo desde o início da pandemia na China em dezembro, segundo uma contagem realizada hoje pela agência de notícias AFP a partir de fontes oficiais.

A África, com 27.319 mortes registadas de 1.169.204 casos oficialmente declarados, continua a ser o continente menos afetado depois da Oceania (521 mortes, 27.133 casos), seguido do Médio Oriente (33.930, 1.389.619), Ásia (86.288, 4.410.622), Canadá e dos Estados Unidos (184.516 mortes, 5.749.093 casos), Europa (212.533 mortes, 3.681.448 casos), América Latina e o Caribe (mortes 254.897, casos 6.575.960).