Williams adquirida por fundo americano Dorilton Capital

A equipa Williams da F1, posta à venda no final de maio, anunciou nesta sexta-feira (21) sua compra pelo fundo de investimentos americano Dorilton Capital, uma aquisição com o objetivo de devolver à escuderia sua antiga glória.

“Dorilton Capital é conhecido pelo foco de longo prazo de seus investimentos, e seu principal objetivo será devolver a competitividade à equipa”, explicou a Williams em comunicado.

No momento, não foram divulgados detalhes sobre o especto económico da operação.

Diante da crise financeira ligada à pandemia de COVID-19, dos resultados desportivos discretos nos últimos anos e da saída de seu principal patrocinador, a equipa anunciou no dia 29 de maio que estava em busca de soluções para garantir seu futuro.

Esta venda “marca o início de uma excitante nova era na história da Williams, que, com seu novo proprietário, está bem posicionada para se beneficiar das muitas mudanças nos regulamentos da F1 com os novos Acordos Concorde”, acrescentou a escuderia.

Na quarta-feira, as dez escuderias da F1 aceitaram uma revisão dos acordos que regem a competição desde os anos 1980.

As modificações incluem uma distribuição de renda mais equitativa entre as equipas para diminuir a desvantagem no asfalto.

Fundada por Franck Williams e Patrick Head, sete vezes campeã do Mundial de Pilotos e em nove ocasiões do de Construtores, a Williams manterá seu nome e sua sede em Grove, Oxfordshire, Inglaterra.

“É o fim de uma era para a Williams como uma escuderia familiar (…) mas esta venda garantirá a sobrevivência da equipa e, mais importante, oferecerá o caminho para o sucesso”, comentou Claire Williams, vice-presidente da equipa e filha do fundador.

Fonte: AFP