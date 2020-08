SonAir formaliza entrega dos Boings 737-700

O presidente da Comissão Executiva da SonAir – Serviço Aéreo, S.A., Ruben Costa, formalizou, nesta quinta-feira, a entrega das duas aeronaves do tipo Boeing 737-700 a Comissão Executiva da TAAG.

As aeronaves foram entregues no âmbito do processo de reestruturação em curso no grupo Sonangol, de acordo com uma nota do Ministério dos Transportes a que a Angop teve acesso.

Na ocasião, o presidente da Comissão Executiva da SonAir, Ruben Costa, considerou de fraterna as relações entre as duas empresas.

“É com prazer que entregamos as aeronaves à TAAG para continuarem a servir o nosso país”, disse.

Já o presidente da Comissão Executiva da TAAG, Rui Carreira, garantiu que s companhia de bandeira nacional vai continuar a sua caminhada rumo a conquista do mercado africano e regional.

As duas aeronaves, acrescentou, vão reforçar a frota e a estratégia comercial e rentabilizá-las, assegurando que “a TAAG nunca vai abandonar a sua missão de atender o interesse público.”

Por seu turno, o Administrador da Sonangol, Jorge Vinhas, encerrou a cerimónia felicitando ambas partes pelo sucesso nas negociações realizadas e realçou que o foco da SonAir com a reestruturação é a Asa Rotativa.

A SonAir, num passado recente, realizava voos em Asa fixa (aviões), com a reestruturação passa a estar focada no seu objecto social, que é o apoio à indústria petrolífera com voos para o Offshore, em Asa Rotativa (helicópteros).

A SonAir, que pertence ao grupo de empresas não nucleares da Sonangol, realiza voos de evacuação médica “Medevac”, no offshore e no onshore, utilizando helicópteros de tecnologia moderna como meio de transporte.

O acto da assinatura dos documentos contratuais contou o administrador da Sonangol, Supervisor da SonAir, Jorge Vinhas, em representação do Conselho de Administração da Petrolífera nacional e membros das Comissões Executivas das duas companhias aéreas, SonAir e a TAAG.

Fonte: Angop