Petróleo fecha a semana no vermelho

Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta sexta-feira, em uma semana de encontro da Opep e seus aliados com um mercado atento ao impulso do coronavírus na Europa.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro caiu 1,2%, a US$ 44,35.

Em Nova York, o barril de WTI para o mês de outubro, em seu primeiro dia de uso como contrato de referência, perdeu 1,1%, a US$ 42,34.

“A fraqueza vista no final da semana é claramente uma consequência das preocupações persistentes sobre o crescimento da demanda de longo prazo”, avaliou Robbie Fraser, da Schneider Electric.

A recuperação do dólar nesta sexta-feira também pode pesar sobre os preços, já que uma alta da moeda americana torna o barril de petróleo, cotado em dólares, mais caro.

Além disso, dois dias após a reunião virtual da Opep e seus aliados (Opep +) “o mercado percebe que a principal novidade que emerge do evento é o desrespeito às cotas” por parte dos sócios, escreveu Bjornar Tonhaugen, da Rystad Energy.

Os investidores também assistirão aos furacões esperados no Golfo do México na próxima semana, acrescentou Phil Flynn, do Price Futures Group.

