ONU visitou o presidente do Mali detido pelos militares

A junta militar golpista no Mali permitiu que uma equipe da ONU visitasse o presidente Ibrahim Boubacar Keita e anunciou, nesta sexta-feira (21), a libertação de dois presos, antes da chegada de uma delegação de líderes da África Ocidental no sábado.

“Ontem (quinta-feira) à noite uma equipe de #Direitoshumanos do Minusma viajou para #Kati sob seu mandado de proteção dos direitos humanos e esteve em contato com o presidente Ibrahim Boubacar, assim como com outros detidos”, disse no Twitter a missão da ONU no Mali, sobre a visita ao presidente deposto e ao primeiro-ministro Boubou Cissé.

Esse gesto dos militares, que dizem querer organizar uma transição política em curto prazo, coincide com as manifestações da oposição nesta sexta-feira à tarde na capital Bamako, onde milhares de pessoas se reuniram para “festejar a vitória do povo do Mali”, três dias após o golpe contra Keita, que governava desde 2013.

A delegação da Comunidade Econômica da África Ocidental (Cedeao) chegará neste sábado no Mali, liderada pelo ex-presidente nigeriano Goodluck Jonathan, junto com o presidente da Comissão da Cedeao, Jean-Claude Kassi Brou, e o ministro das Relações Exteriores do Níger, Kalla Ankourao, disse a organização formada por 15 países.

– 17 autoridades continuam presas –

Com o golpe de Estado de terça-feira, os militares prenderam o presidente, também conhecido como “IBK”, e o primeiro-ministro, que foram levados para o campo militar de Kati, na periferia de Bamako, o novo centro do poder neste país do noroeste africano.

“Autorizamos uma missão dos direitos humanos da ONU no Mali a visitar os 19 prisioneiros de Kati, incluindo o ex-presidente Ibrahim Boubacar Keita e o ex-primeiro-ministro”, disse à AFP uma autoridade da junta, sob anonimato. Continua depois da publicidade

Os militares também prenderam outros funcionários, como os ministros da Defesa e do Interior, o presidente do Parlamento e os generais Dahirou Dembélé, M’Bemba Moussa Keita e Abdoulaye Coulibaly (chefe do Estado maior).

“Soltamos dois prisioneiros, o ex-ministro das Finanças e da Economia, Abdoulaye Daffé e Sabane Mahalmoudou”, secretário pessoal do presidente, acrescentou a mesma fonte da junta militar, que destacou que ainda restam 17 presos.

O presidente Keita e seu primeiro-ministro continuam detidos em Kati, mas foram transferidos “para um chalé”, onde não têm acesso à televisão, rádio nem telefone, disseram duas pessoas que puderam lhes visitar.

“Suas condições de prisão são aceitáveis”, o presidente “parecia cansado mas sereno”, contou uma dessas fontes. Continua depois da publicidade

Os outros detidos estão em um centro de treinamento em Kati, onde “dormem em colchões colocados no chão e compartilham a mesma televisão”, segundo testemunhas entrevistadas pela AFP.

A junta quer implementar um conselho de transição, com um presidente que será “militar ou civil”.

Também anunciou a reabertura, a partir desta sexta-feira, das fronteiras aéreas e terrestres, embora os países da África Ocidental tenham decidido fechar as suas com o Mali, exceto para produtos de primeira necessidade, medicamentos e energia.

Fonte: AFP