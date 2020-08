Hospital de Campanha de Cabinda entra em função

O Hospital de Campanha de Cabinda foi, nesta sexta-feira, inaugurado pelo ministro de Estado e Chefe da Casa da Segurança do Presidente da República, Pedro Sebastião.

A unidade, com capacidade para 200 camas, possui equipamentos para tratamento de casos de Covid-19, como de internamento, apoio administrativo, áreas para os técnicos de saúde e de monitorização, serviços de higienização e laboratórios de análises.

Pedro Sebastião disse que a unidade de campanha de Cabinda frisou que a unidade tem capacidade para fazer face aos casos da pandemia de Covid-19.

Solicitou aos técnicos profissionalismo e cuidado no manuseio dos equipamentos e da própria infra-estrutura.

Por seu turno, a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, salientou que a entrada em funcionamento do Hospital de Campanha de Cabinda marca um momento muito importante no combate à pandemia da Covid-19 no país.

“Estamos numa luta sem tréguas e para terem uma luta eficiente é necessário a prontidão que se requer no tratamento dos pacientes com Covid-19”, reforçou a ministra.

Sílvia Lutucuta reconheceu o trabalho da Comissão Provincial de Contingência e Resposta à Covid-19 em Cabinda, no âmbito das acções de combate e prevenção.

Conforme a ministra, com a unidade de campanha em funcionamento, as atenções devem ser viradas no contínuo trabalho de prevenção, alertando os profissionais de saúde a manter e cuidar bem das infra-estruturas.

O governador de Cabinda, Marcos Alexandre Nhunga, agradeceu a atenção do governo central e da comissão multissectorial, de forma particular, pelo engajamento e a equipa que trabalhou no projecto que tudo fizeram para a montagem do hospital.

De acordo com a ministra, a entrega do hospital da campanha surge num momento particular para Cabinda, face ao registo de casos positivos.

Cabinda tem um registo de 21 casos positivos de Covid-19, dos quais 19 estão sob controlo das autoridades sanitárias locais e dois na capital do país, Luanda.

Fonte: Angop