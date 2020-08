Detido automobilista com falso comprovativo

Um automobilista de 36 anos de idade foi, na manhã desta sexta-feira, detido pela Polícia Nacional no posto de controlo do rio Loge, município do Nzeto, província do Zaire, por alegadamente exibir um comprovativo falso do teste de Covid-19.

O motorista foi interpelado e detido saia de Luanda com destino município do Soyo, província do Zaire.

“Além de circular com um comprovativo falso da Covid-19, o acusado desobedeceu também às forças da ordem e segurança destacadas no posto de controlo do rio Loge”, lê-se na nota de imprensa do Comando Provincial do Zaire da Polícia Nacional enviada à ANGOP, em Mbanza Kongo.

O mesmo foi entregue ao Serviço de Investigação Criminal (SIC) para os procedimentos legais.

O posto de controlo do rio Loge delimita a fronteira entre as províncias do Zaire e do Bengo.

Fonte: Angop