Angola recupera 62 pacientes com registo de 1 óbito e 24 casos positivos

O secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, informou na habitual conferência de imprensa que serviu para atualizar os dados sobre a covid-19 no país, que nas últimas 24 horas, foram registados a recuperação de 62 pacientes, 1 óbito e 24 novos casos positivos.

Dos casos detetados, 7 são do município do Soyo (província do Zaire), 6 são de Cabinda, 1 é do município de Caxito (província do Bengo) e os restantes 10 casos são da província de Luanda, em que as zonas mais afetadas são Ingombotas, Viana, Belas, Maianga, Samba e Kilamba Kiaxi. Portanto, 17 são do sexo masculino e 7 são do sexo feminino, todos com idades compreendidas entre 12 e 57 anos.

O óbito, trata-se de um indivíduo do sexo feminino de 84 anos de idade, de nacionalidade angolana.

Dos casos ativos, 4 estão em estado crítico com ventilação mecânica invasiva, 14 estão em estado grave, 31 moderados, 29 leves e 1.092 são assintomáticos.

Nesta altura, o país contabiliza 2.068 casos positivos (+24), 94 óbitos (+1), 804 recuperados (+62) e 1.170 ativos (-39).

A nível global, a pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menos 793.847 pessoas e infetou mais de 22,7 milhões em todo o mundo, desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP, baseado em dados oficiais.

Depois da Oceânia 507 mortes (26.861 casos), África o segundo continente mais afetado pelo vírus com 26.968 mortes (1.159.513 casos). seguido pela Médio Oriente 33.556 mortes (1.375.745 casos), Europa 212.135 mortes (3.648.960 casos), Ásia 85.076 mortes (4.322.802 casos), Estados Unidos e Canadá 183.376 mortes (5.699.039 casos), América Latina e as Caraíbas 252.233 mortes (6.501.985 casos).