Secretário de Estado do Planeamento visita Nestlé

O secretário de Estado do Planeamento, Milton Reis, visitou hoje a fábrica Nestlé, no âmbito de um financiamento de 10, 8 mil milhões que a instituição recebeu do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (PRODESI).

Em declarações à imprensa, o responsável realçou que a visita visou constatar os projectos que estão a ser financiados pelo PRODESI.

Indicou que com o financiamento a indústria vai poder expandir os seus serviços, bem como introduzir novas marcas no mercado angolano.

Quanto às empresas que já produzem, disse que antes de importar matéria-prima têm que criar a base de dados que visa mostrar a sua oferta existente.

Referiu que o PRODESI, para além de apoiar a parte de financiamento, também auxilia na venda que o produtor efectua.

Por sua vez, o director-geral da Nestlé Angola, Vinod Nair, disse que neste momento a principal produção em que estão engajados recai nos lácteos.

Disse que actualmente contam com o apoio de 29 trabalhadores na produção de oito mil toneladas mês de lácteos.

O director mostrou ainda que um dos objectivos desta fábrica consiste em fornecer produtos que vão de acordo as necessidades do consumidor.

Fonte: Angop