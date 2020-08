Lunda Sul regista dois casos reactivos

Dois casos reactivos a IGM foram detectados hoje, quinta-feira, em Saurimo, província da Lunda Sul, em 14 testes rápidos serológicos a cidadãos que violaram a cerca sanitária de Luanda.

Em declarações à imprensa, o coordenador adjunto da Comissão Provincial de Resposta à Covid-19 na Lunda Sul, Viegas de Almeida, fez saber que os cidadãos reactivos foram já isolados no Centro de Tratamento do Mulombe, aguardando a confirmação do teste.

Explicou que em 72 horas serão recolhidas as amostras para serem enviadas a Luanda para confirmação no laboratório.

Acrescentou que desde o início da testagem serológica, a província da Lunda Sul já testou mais de 200 pessoas, entre camionistas, violadores de cerca e doentes com síndrome respiratório, cujos resultados foram três reactivos (IGM).

Viegas de Almeida apelou à população da Lunda Sul no sentido de continuar a acatar rigorosamente as medidas de biossegurança, lavando frequentemente as mãos com água e sabão e usar correctamente as máscaras faciais, de modo a evitar a propagação da doença.

Actualmente encontram-se em quarentena domiciliar, na Lunda Sul, apenas quatro pessoas que furaram a cerca sanitária.

Fonte: Angop