Autoridades sanitárias começam hoje testagem massiva de polícias e taxistas

O secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, anunciou, nesta quarta-feira, o início de uma nova fase de testagem massiva dirigida a grupos de risco como polícias e taxistas.

Um grupo de dez mil agentes da Polícia Nacional, enquanto profissionais expostos ao risco diário de contágio ao novo coronavírus (Covid-19) será testado nesta quinta-feira (dia 20), no prosseguimento da testagem massiva levada a cabo pela Colissão Multissectorial.

O acto, a decorrer (em princípio) nos comandos policiais, vai abarcar efectivos das distintas forças de todo o país, faseadamente.

Nesta fase inicial, restringida à provincia de Luanda, os testes vão decorrer na Direcção Nacional de Viação e Trânsito (DNVT), no bairro Capolo, no município do Kilamba Kiaxi, e no Instituto Superior de Ciências Policiais de Criminais “Osvaldo Serra Van-Dúnem” (Belas).

De acordo com o dirigente, depois dos polícias, enquato forças da Ordem, de Defesa e Segurança, será a vez dos taxistas serem rastreados com testes serológicos e de biologia molecular, na próxima semana, por constituírem igualmente trabalhadores vulneráveis.

De recordar que a campanha massiva começou oficialmente a 9 de Julho, na capital do país, abrangendo mais de 10 mil pessoas, entre vendedores e moradores dos mercados de Luanda, designadamente Catinton (Maianga), 30 (Viana), Kikolo (Cacuaco) e ASA Branca (Cazenga).

Seguiu-se no bairro Mártires do Kifangondo, bem como no município do Cazengo, província do Cuanza Norte, e o resto do país (100 mil cidadãos). Durante este mês de Agosto, os testes passaram a ser mais selectivos de contactos de casos positivos e por razões profissionais.

Nas últimas 24 horas, Angola registou 49 novos infectados, dois óbitos e 31 recuperados, segundo as autoridades sanitárias. Com esses dados, no país passa a contabilizar 2.015 infectados, com 92 óbitos, 698 recuperados e 1.225 activos.