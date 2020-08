Angola recupera 44 pacientes com registo de 1 óbitos e 29 casos positivos

O secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, informou na habitual conferência de imprensa que serviu para atualizar os dados sobre a covid-19 no país, que nas últimas 24 horas, foram recuperados 44 pacientes com registo de 1 óbito e 29 novos casos positivos.

Assim sendo o país contabiliza um total de 2.044 casos (+29), 93 óbitos (+1), 742 recuperados (+44_ e 1.209 casos ativos (-16).

Dos casos detetados nas últimas 24 horas, 7 são da província do Zaire, dos quais 1 é da cidade do Mbanza Kongo e 6 da cidade do Soyo. Os restantes 22 casos, são da província de Luanda, da qual as zonas mais afetadas são as Ingombotas, Belas, Viana, Cacuaco e Talatona. 16 são do sexo masculino e 13 são do sexo feminino, com idades compreendidas entre 4 meses e 66 anos de idade.

O óbito, trata-se de um indivíduo do sexo feminino de 53 anos de idade de nacionalidade angolana.

No que se refere aos 1.209 casos ativos, 6 estão em estado crítico com ventilação mecânica invasiva, 19 estão em estado grave, 28 moderados, 25 leves e 1.131 assintomáticos.

O governante voltou a apelar para o cumprimento das normas de prevenção e proteção contra a covid-19, nomeadamente, lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou desinfetar com álcool em gel, manter o distanciamento social, usa a máscara de forma correta e evitar aglomerações.

A nível global, a pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menos 787.918 pessoas e infetou mais de 22 milhões em todo o mundo, desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP, baseado em dados oficiais.

A África com 26.622 mortes (1.148.455 casos) é o segundo continente menos afetado depois da Oceânia com 496 mortes (26.580 casos), seguido pelo Médio Oriente 33.388 mortes (1.366.405 casos), Europa 211.775 mortes (3.617.078 casos), Ásia 83.886 mortes (4.241.726 casos), Estados Unidos e Canadá 182.276 mortes (5.653.583 casos), e América Latina e as Caraíbas 249.475 mortes (6.412.017 casos).