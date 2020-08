UA critica “mudança inconstitucional” no Mali e pede libertação do presidente

A União Africana (UA) condenou nesta quarta-feira a “mudança inconstitucional” de governo no Mali e exigiu a “libertação imediata”, entre outros, do presidente Ibrahim Boubacar Keita, detido na véspera pelo exército.

O sul-africano Cyril Ramaphosa, presidente em exercício do bloco, condenou “a mudança inconstitucional de governo no Mali” e exigiu “a libertação imediata do presidente, do primeiro-ministro e dos demais ministros”, ao mesmo tempo que pediu ao exército que “retorne aos quartéis”.

Fonte: AFP