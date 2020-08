Salú Gonçalves regressa ao “Fala Angola”

O apresentador de televisão e radialista, Salú Gonçalves, regressa ao comando do programa televisivo “Fala Angola”.

De acordo com um comunicado divulgado à imprensa, nesta segunda-feira, A Televisão Pública de Angola e a TV Zimbo decidiram em conjunto o regresso do apresentador ao programa.

“A TPA e a Tv Zimbo decidiram em Comum acordo , o regresso do apresentador Salu Gonçalves ao programa fala angola”, diz o comunicado.

“As duas televisões pretendem aprofundar as suas relações, mantendo cada uma o seu perfil editorial e a concorrência salutar”, termina a nota.

Em abril do corrente ano, Salú Gonçalves confirmou em entrevista à Rádio Ecclésia a assinatura de um contrato com a TPA, deixando assim o programa de maior audiência do primeiro canal privado de televisão em Angola, que passaria segundo Salú a ser apresentado por Dog Murras, facto que não veio a acontecer por razões até agora desconhecidas.

Com a saída de Salú Gonçalves, o “Fala Angola” foi retirado do ar, rumores indicam que o mesmo aconteceu sobre pressão do partido no poder, MPLA, que não queria que Dog Murras, um crítico do sistema, ativista social com grande popularidade entre os jovens, assumisse as rédeas do programa e tivesse acesso direto a milhões de angolanos.

Em junho, 2 meses depois de ter sido retirado do ar, o programa regressou a grelha da TV Zimbo com Virgílio Fula, conhecido como “o repórter da nação”, como apresentador.

Em junho de 2018, o MPLA criticou publicamente o programa considerando que o “Fala Angola” se tinha transformado “num tribunal em hasta pública e palco de exposição gratuita da vida privada”.