O holandês Ronald Koeman é o novo treinador do FC Barcelona, assumindo um compromisso de duas épocas com o emblema que representou como futebolista, anunciou hoje o clube catalão, em ‘revolução’ após a goleada frente ao Bayern Munique (8-2).

Ronald Koeman, de 57 anos, que em 2005/06 treinou o Benfica, chega a Barcelona para render o treinador Quique Setién, dispensado após a eliminação nos quartos de final da Liga dos Campeões, com a missão de fazer esquecer uma época dececionante.

O herói de Wembley, que em 1991/92 deu ao FC Barcelona a primeira Taça dos Campeões Europeus (antecessora da Liga dos Campeões), ao marcar o único golo da final com a Sampdoria (1-0), regressa a Camp Nou com 20 anos de experiência como treinador e oito troféus no currículo.

Koeman, defesa que fechou a carreira de jogador com 759 jogos e 250 golos, iniciou a sua carreira de treinador como adjunto na equipa B do FC Barcelona, em 1998/99, após o que regressou a casa para treinar o Vitesse, onde permaneceu até 2001.

O treinador mudou-se para o Ajax, tendo permanecido em Amesterdão até 2004/05, conquistando dois títulos da Liga holandesa, uma Taça e duas Supertaças, antes de se mudar para Portugal, para uma fugaz passagem pelo Benfica (2005/06), coroada com uma Supertaça.

O ex-jogador do FC Barcelona voltou à Liga holandesa em 2006, para assumir o comando técnico do PSV Eindhoven, emblema com o qual voltou a conquistar o título de campeão em 2007.

Após o sucesso com o PSV, Koeman voltou a Espanha e para o Valência (2007/08), vencendo a Taça do Rei, e retomou uma vez mais ao seu país natal para treinar o Alkmaar, com o qual conquistou a Supertaça de 2009, e o Feyenoord (2011/14).

A carreira ascendente de Ronald Koeman abriu-lhe as portas de Premier League em 2014/15, com uma passagem de duas épocas pelo Southampton, antes de ingressar no Everton, em 2016, onde passou 18 meses.

Em 2018, Ronald Koeman assumiu as funções de selecionador dos Países Baixos, que agora deixa para regressar ao FC Barcelona.

A apresentação e subsequente conferência de imprensa do novo treinador do FC Barcelona terão lugar esta tarde, pelas 18:00 (17:00 em Lisboa), no Auditori 1899, em Camp Nou.

