Mais de 22 milhões de infetados em todo mundo

A pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menos 781.194 pessoas e infetou mais de 22 milhões em todo o mundo, desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP, baseado em dados oficiais.

De acordo com os dados recolhidos pela agência francesa de notícias, até às 11:00 de hoje, de Lisboa, já morreram pelo menos 781.194 pessoas e há mais de 22.187.780 infetados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019, na cidade chinesa de Wuhan.

Pelo menos 13.874.900 casos foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

A AFP adverte que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infeções, já que alguns países estão a testar apenas casos graves, outros usam o teste como uma prioridade para rastreamento e muitos países pobres têm apenas capacidade limitada de rastreamento.

Na terça-feira, foram registadas 6.568 novas mortes e 250.397 novos casos em todo o mundo. Os países que registaram o maior número de novas mortes nos seus últimos balanços foram o Brasil (1.352), Estados Unidos (1.226) e Índia (1.092)

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 171.833 óbitos para 5.482.823 casos, de acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins. Pelo menos 1.898.159 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são Brasil com 109.888 mortes para 3.407.354 casos, México com 57.774 mortes (531.239 casos), Índia com 52.889 mortes (2.767.273 casos) e Reino Unido Unidos com 41.381 mortes (320.286 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 84.888 casos (17 novos entre terça-feira e hoje), incluindo 4.634 mortes (nenhuma nova) e 79.685 recuperações.

A Europa totalizou 211.329 mortes (3.588.985 casos), América Latina e as Caraíbas 246.473 mortes (6.316.389), Estados Unidos e Canadá 180.909 mortes (5.605.869 casos), Ásia 82.670 mortes (4.158.901 casos), Médio Oriente 33.029 mortes (1.353.953 casos), África 26.301 mortes (1.137.392 casos) e Oceânia 483 mortes (26.298 casos).

O balanço foi realizado a partir de dados recolhidos pelas delegações da AFP junto das autoridades nacionais competentes e de informações da OMS.

Angola, de acordo com o último relatório do Ministério da Saúde, contabiliza 90 óbitos e 1.966 infectados.

Fonte: Lusa