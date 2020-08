Índia com 1.092 mortos nas últimas 24 horas, novo máximo diário

A Índia contabilizou 1.092 mortes provocadas pela covid-19 nas últimas 24 horas, um máximo diário desde o início da pandemia, elevando o total de óbitos para 52.888, indicou a Universidade Johns Hopkins.

Nas últimas 24 horas, o país registou também 64.572 infeções.

Quatro dos 28 estados da Índia representam 63% dos óbitos e 54,6% dos casos: Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra Pradesh e Karnataka.

Desde o início da pandemia, a Índia contabilizou 2.767.253 de casos confirmados do novo coronavírus (SARS-CoV-2), de acordo com a contagem independente da universidade norte-americana.

A Índia é o quarto país do mundo com o maior número de mortos, atrás dos Estados Unidos, Brasil e México, e o terceiro com maior número de infeções.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 774.832 mortos e infetou mais de 21,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

Fonte: Lusa