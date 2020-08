Angola regista 49 novos infetados, 31 recuperados e dois óbitos

O secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, informou que nas últimas 24 horas, foram registados mais 49 casos positivos confirmados de contaminação com o novo coronavírus, dois óbitos e 31 recuperados.

De acordo com o responsável que fazia a ctualização de dados sobre a covid-19 no país, entre os novos casos positivos consta dois de transmissão local, em Cabinda.

Entre os novos casos positivos estão 31 indivíduos do sexo masculino, o restante do sexo feminino, todos com idades compreendidas entre 8 e 73 anos.

Em relação aos dois óbitos, Franco Mufinda informou que se trata de dois cidadãos com 50 e 53 anos, respetivamente.

Angola contabiliza 2.015 infetados, com 92 óbitos, 698 recuperados e 1.225 ativos.

No continente africano, o número total de mortes por covid-19 é hoje de 26.289 em África, mais 405 que na terça-feira, havendo mais de 1,1 milhões de infetados pela doença desde o início da pandemia, segundo os dados oficiais mais recentes.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, Angola lidera em número de mortos. Angola regista 92 mortos e 2.015 casos, seguindo-se, Cabo Verde (36 mortos e 3.253 casos), Guiné-Bissau (33 mortos e 2.149 casos), Moçambique (19 mortos e 3.045 casos) e São Tomé e Príncipe (15 mortos e 885 casos).

A Guiné Equatorial, que integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), tem 4.821 infetados e 83 óbitos, um números que foram divulgados pelas autoridades equato-guineenses em 01 de agosto.

A nível global, a pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menos 781.194 pessoas e infetou mais de 22 milhões em todo o mundo, desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP, baseado em dados oficiais.