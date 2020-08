África contabiliza hoje 26.289 mortos devido à doença

O número total de mortes por covid-19 é hoje de 26.289 em África, mais 405 que na terça-feira, havendo mais de 1,1 milhões de infetados pela doença desde o início da pandemia, segundo os dados oficiais mais recentes.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de infetados é de 1.129.185, enquanto o número de recuperados é hoje de 847.696.

O maior número de casos e de mortos de covid-19 continua a registar-se na África Austral, com 625.761 infetados e 12.793 vítimas mortais.

Nesta região, a África do Sul, o país mais afetado do continente, contabiliza 598.886 infetados e 11.982 mortos.

O norte de África, a segunda zona mais afetada pela pandemia, regista agora 197.101 infetados e 7.592 mortos desde o início da pandemia, enquanto na África Ocidental o número de casos subiu para 148.899 e o de vítimas mortais para 2.231.

Na região da África Oriental, registaram-se 105.397 casos e 2.269 mortos e na África Central são contabilizados agora 52.027 casos de infeção e 1.009 óbitos.

O Egito é o segundo país com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, contabilizando 96.590 infetados e 5.173 óbitos, seguindo-se a Argélia, que conta hoje com 39.469 casos e 1.366 vítimas mortais.

Entre os cinco países mais afetados estão também a Nigéria, que regista 49.485 infetados e 977 óbitos, e o Sudão, com 12.485 casos e 805 vítimas mortais.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, Angola lidera em número de mortos. Angola regista 90 mortos e 1.966 casos, seguindo-se, Cabo Verde (36 mortos e 3.253 casos), Guiné-Bissau (33 mortos e 2.149 casos), Moçambique (19 mortos e 3.045 casos) e São Tomé e Príncipe (15 mortos e 885 casos).

A Guiné Equatorial, que integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), tem 4.821 infetados e 83 óbitos, um números que foram divulgados pelas autoridades equato-guineenses em 01 de agosto.

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito em 14 de fevereiro e a Nigéria foi o primeiro país da África Subsaariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 781.194 mortos e infetou mais de 22,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Fonte: Lusa