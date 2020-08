SIC detém mentor da rede de falsificadores de testes de Covid-19

Um cidadão de 30 anos de idade, considerado como o principal mentor da rede de falsificadores de comprovativos de testes de Covid-19, foi detido, em Luanda, pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC).

O acusado faz parte de um grupo de outros dois elementos já detidos no mercado dos Kwanzas, no município do Cazenga, na ultima quinta-feira (13).

De acordo com uma nota de imprensa do SIC a que a Angop teve, nesta terça-feira, acesso, o detido confessou ser o mentor de todos os documentos falsos já apreendidos.

“A detenção ocorreu no mercado informal dos Kwanzas. As forças policiais já estavam no seu encalço há alguns dias e sem hipóteses de fuga foi surpreendido e detido”, lê-se na nota.

O SIC avança ainda que o detido será presente ao Ministério Publico para os procedimentos processuais.

A rede actuava numa reprografia, vulgo Kónica, no mercado dos Kwanzas, tendo como principais clientes indivíduos que pretendiam viajar para fora de Luanda.

Para o efeito, cada cliente era cobrado o valor de 25 mil Kwanzas pelo comprovativo, sendo 15 mil Kwanzas do teste e 10 mil kwanzas do credencial de circulação da viatura.

Fonte: Angop