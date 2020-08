Petróleo fecha em alta em mercado atento à reunião da Opep+

As cotações de petróleo fecharam em alta nesta segunda-feira (17) a dois dias de uma reunião ministerial da Opep e aliados (Opep+) para analisar o cumprimento de seus cortes voluntários de produção.

Assim, em Londres o barril de Brent do Mar do Norte, de referência para exportações angolanas, para entrega em outubro subiu 1,3%, a 45,37 dólares.

Em Nova York, o barril de WTI para entrega em setembro subiu 2,1% a 42,89 dólares, um recorde desde março.

As duas altas também foram auxiliadas por uma leve fragilidade do dólar, que derruba o preço do petróleo para investidores em outras moedas.

Na quarta-feira, a Opep+ analisará em videoconferência seu acordo de corte de produção, informou o cartel nesta segunda.

“Os investidores esperam que a oferta continue sob controle, pois a demanda mundial de petróleo ainda está muito frágil”, destacou Naeem Aslam, analista da Avatrade.

Fonte: AFP