BAI acaba de disponibilizar PAC Express

O Banco Angolano de Investimentos (BAI) disponibilizou o “PAC Express”, um produto que vai financiar até AKz 50 milhões/projecto, dirigido às micro, pequenas e médias empresas (MPME), no âmbito do Programa de Apoio ao Crédito (PAC).

O financiamento, enquadrado no Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (PRODESI), vai beneficiar as cooperativas agro-industriais e empresas prestadoras de serviços, refere uma nota desta instituição financeira a que a Angop teve acesso nesta terça-feira.

O documento explica que a solicitação deste pacote financeiro pode ser feita com respostas rápidas e sem burocracia, por parte do banco, que disponibilizou um formulário de pré-candidatura para preenchimento e envio ao portal https://www.bancobai.ao/empresas/produtos-e-servicos/solucoes-pac.

Depois da solicitação, o BAI responde com uma simulação financeira das potencialidades e viabilidade do negócio proposto.

Os projectos mais valorizados serão aqueles que comprovadamente complementem a actividade comercial na região e zona de operação e dessa forma reduzam as modalidades de concorrência, para melhorar as hipóteses de sucesso comercial.

O pacote recentemente relançado surge devido à deslocação do pessoal do BAI, a nível nacional, para a realização de oito seminários no âmbito do PAC, onde ouviu os empresários e cooperativas sobre as reais necessidades e condições da sua actividade.

Lê-se na nota que a iniciativa vai contribuir para a inclusão das cooperativas agro-industriais no sistema económico do país, permitindo a auto-sustentação das famílias e no ambiente de negócios nacional.

O Programa de Apoio ao Crédito é uma iniciativa do Governo, no âmbito do PRODESI, e o seu financiamento resulta de memorandos de implementação rubricados entre o Ministério da Economia e Planeamento, o Banco Desenvolvimento de Angola, o Fundo de Garantia de Crédito e oito bancos comerciais de direito angolano, dos quais faz parte o BAI.

