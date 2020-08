População denuncia casos positivos em Benguela

Os últimos três casos positivos de Covid-19 registados em Benguela, não cumpriram com a quarentena domiciliar, situação que levou os vizinhos a denunciá-los, informou o director do Gabinete Provincial da Saúde, Manuel Cabinda.

Segundo Manuel Cabinda, que falava hoje (segunda-feira) à imprensa, esses novos casos, todos assintomáticos, sendo dois do sexo feminino e um do masculino provenientes das províncias do Zaire e do Uíge, com passagem por Luanda, foram diagnosticados nos bairros do Quioche, Massangarala e rua 6 do bairro Benfica, todos no município de Benguela.

Dois destes casos, disse, são duas cidadãs de 49 e 66 anos de idade, residentes em Benguela que se deslocaram para a província do Zaire, passando por Luanda, com a devida autorização, por motivo de óbito e posteriormente, no seu regresso, a 04 de Agosto, infelizmente, não comunicaram as autoridades sanitárias locais e não cumpriram com as medidas de quarentena domiciliar.

“Fomos notificados pela população e foi possível levar essas pessoas para a quarentena institucional. O terceiro caso, acrescentou, trata-se de um cidadão que veio a Benguela com a devida autorização, acompanhante de um doente proveniente do Uíge, tendo passado por Luanda”, explicou.

Ainda sobre o terceiro caso, disse que o cidadão chegou a Benguela a 20 de Julho e não comunicou as autoridades sanitárias nem cumpriu com as medidas de quarentena domiciliar. “Foi igualmente denunciado pela população e foram obrigados a levá-lo para quarentena institucional, onde neste momento encontram-se os três casos”, explicou.

Nesta altura, as autoridades sanitárias estão a trabalhar junto dos referidos bairros, para o trabalho de investigação e testagem dos possíveis contactos, não se permitindo que as pessoas abandonem essas zonas de residência.

Manuel Cabinda frisou que tiveram de trabalhar com os órgãos de Defesa e Segurança para, através de um trabalho de sensibilização, fazer com que as pessoas permaneçam nas suas zonas de residência.

O director disse ser prematuro dizer se haverá ou não cerca sanitária nesses bairros, estando tudo a depender dos dados epidemiológicos das equipas que estão no terreno. “Se tiver muitos casos reactivos, se existirem muitos contactos e houver necessidade de se fazer um grande trabalho nestes bairros, poderá ser necessário”, admitiu.

Explicou que normalmente só se realiza o teste tendo em conta o período de exposição ao vírus, que é de sete dias. “Se fizermos o teste antes de um período de sete a 14 dias podemos ter vários testes falsos negativos”, esclareceu.

Apelou os cidadãos que tiveram contacto com essas pessoas a contactarem as equipas de saúde, ligando para o 111 para se fazer o despiste. “A prevenção da Covid-19 é de responsabilidade individual e colectiva e reprovamos o comportamento dos cidadãos que cheguem à província e não cumpram o período de isolamento”, concluiu.

A província de Benguela conta actualmente com cinco casos positivos de Covid-19.

Fonte: Angop