Matias Damásio anuncia que “novo trabalho está pronto”

O cantor e compositor angolano, Matias Damásio, uma das maiores estrelas da música angolana, anunciou hoje na sua página, na rede social Instagram, a conclusão de mais um trabalho.

Damásio postou uma foto com a cara sorridente, acompanhado com o seguinte texto: “a minha cara de felicidade ao saber que o Meu novo trabalho está pronto”.

Para atiçar mais a curiosidade, o autor dos grandes sucessos como Eu Sou a Outra, Vim Devolver, Kwanza Burro, Fecha Porta e Voltei com Ela, questionou “quem quer ouvir???”

É possível nos próximos dias, Damásio disponibilize um trecho da sua nova música. O cantor também não divulgou o título nem de que estilo de música se trata.

O último álbum de Matias Damásio é “Augusta”, onde se destacam quatro grandes sucessos: Teu Olhar, Voltei com Ela, Juro por Tudo e Semba do Pé. Foi lançado em Luanda em outubro de 2018 e chegou a ser um dos álbuns mais vendidos em Portugal, atingindo, em novembro do mesmo ano, o primeiro lugar da lista dos discos mais vendidos em Portugal. O álbum tocado em três estilos, nomeadamente, semba, boleiro e kizomba, contou com a participação de três vozes femininas: Pérola, Cláudia Leite (brasileira) e Auria (portuguesa).