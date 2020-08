Inter de Milão goleia Shakhtar e defronta Sevilha na final da Liga Europa

O Inter de Milão qualificou-se hoje para a final da Liga Europa de futebol, ao golear os ucranianos do Shakhtar Donetsk por 5-0, em jogo das meias-finais da prova, disputado em Dusseldorf, na Alemanha.

A equipa italiana chegou ao intervalo em vantagem, depois do golo do argentino Lautaro Martinez, aos 19 minutos, tendo a goleada surgido já na segunda metade, com golos do italiano Danilo D´Ambrosio (64), de Lautaro Martinez (74) e do belga Romelu Lukaku (78 e 84).

Na final, o Inter, que já venceu a competição por três vezes, quando esta se denominava Taça UEFA (1990/91, 1993/94 e 1997/98), vai defrontar os espanhóis do Sevilha, vencedores por cinco vezes da prova (2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15 e 2015/16) e que no domingo afastaram os ingleses do Manchester United – vitória por 2-1.

A final da segunda competição europeia de clubes está marcada para sexta-feira, em Colónia.

Fonte: Lusa