Deputados e religiosos avaliam Hospital de Campanha na ZEE

O bloco B do Hospital de Campanha, situado na Zona Económica Especial (ZEE), no município de Viana, em Luanda, recebeu, neste sábado, a visita deputados e líderes religiosos, cujo objectivo foi avaliar a infra-estrutura erguida pelo Executivo no âmbito combate à Covid-19.

A instituição conta com 350 camas para internamento, sendo 36 na zona de unidades intensivos, 72 camas para doentes moderados, 53 camas para cuidados individualizados, com 37 ventiladores.

A instituição tem também uma área de RX, laboratório totalmente equipado, lavandaria.

A unidade sanitária atende pacientes sintomáticos, moderados e críticos.

O chefe de Saúde das Forças Armadas Angolanas, Alberto de Almeida, deu explicações aos visitantes, em vários locais, com destaque nas enfermarias, zona de descontaminação de roupas e zona de internamento.

A delegação composta pelo presidente do Grupo Parlamentar do MPLA, Américo Kwononoca, Benedito Daniel, do PRS e o 1º Vice-presidente do grupo Parlamentar da Unita, Maurílio Luile.

Pela parte da delegação dos líderes religiosos esteve presente Dom Afonso Nunes, bispo da Igreja Tocoista, Gaspar Domingos, da Igreja Metodista Unida, entre outros .

Em declarações à imprensa, Américo Kwononoca, reconheceu o esforço do Executivo em ter erguido a infra-estrutura com tecnologia de ponta para acudir os doentes.

Por sua vez, o líder da Igreja Metodista Unida, Gaspar Domingos, salientou que, embora a infra-estrutura tenha sido construída para acudir a pandemia, deve também servir, no futuro, as populações com outras patologias.

Fonte: Angop