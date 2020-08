Cinco mortos e 17 feridos graves no fim de semana nas estradas de Luanda

Cinco pessoas morreram e 17 ficaram gravemente feridas, na sequência de 19 acidentes de viação registados no fim de semana, em Luanda, anunciou a polícia angolana.

Segundo o oficial de informação do comando provincial de Luanda da Polícia Nacional, Quintino Ferreira, foram registados igualmente danos materiais avaliados em mais de sete milhões de kwanzas (10 mil euros).

No mesmo período, foram também aplicadas 297 multas por diversas infrações ao código de Estrada e apreendidas 14 motorizadas e quatro viaturas.

As ações da polícia culminaram ainda na detenção de 157 suspeitos de envolvimento em crimes, na apreensão de 15 armas de fogo e na recuperação de uma viatura.

No que se refere ao trabalho do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, neste último fim de semana foram registados oito incêndios, ocorridos nos municípios de Viana, Luanda, Cacuaco e Talatona, tendo como presumíveis causas curto-circuito (cinco casos) e fuga de gás (três casos).

De acordo com o porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros de Luanda, Faustino Miguêns, realizaram igualmente a neutralização de dois derrames de combustível na via pública, no município de Talatona, distrito urbano de Camama, e no município de Viana, na Estrada Nacional número 230, provocados por duas viaturas, na sequência de um acidente de viação e por mau estado técnico da viatura.

As forças civis foram também chamadas a intervir em serviços pré-hospitalares, que culminaram com o socorro de 17 cidadãos em unidades hospitalares, vítimas de acidentes de viação, agressão física e por patologias diversas, em cinco municípios de Luanda.

Fonte: Lusa