Um quimbandeiro foi condenado a 6 anos de prisão por ter morto Francisco Mateus, acusado de feitiçaria pelos seus familiares.

O malogrado, acusado de feitiçaria por causa das mortes de membros da família e insucessos dos filhos na vida conjugal e profissional, procurou os serviços do quimbandeiro para libertar os filhos, eis que esse com ajuda da mulher do malogrado, administrou medicamentos caseiros a Francisco Mateus e com um bastão o espancou até a morte.