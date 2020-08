Maianga com maior número de casos positivos

O distrito urbano da Maianga, no município de Luanda, cidade capital do país, soma o maior número de infectados pela Covid-19, com 305 casos confirmados.

Os dados em causa representam 16 por cento do total de doentes registados em Angola (1.906 casos positivos).

A par dessa região, o distrito de Ingombota, também no município de Luanda, segue a lista com 228 infectados (12 por cento do número total).

Totalizando, os dois distritos somam 533 infectados (28 por cento) do número total de casos registados no país.

Ao actualizar os dados da Covid-19 das últimas 24 horas, no país, o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, que não precisou o número de activos, recuperados e óbitos nos referidos distritos, apontou igualmente o município de Belas com 267 infectados (14 por cento do total).

Seguidamente vem o município de Talatona, que soma 209 casos (11 por cento), desde a confirmação dos dois primeiros casos positivos em Angola (dia 21 de Março).

Segundo Franco Mufinda, o município de Viana segue na lista com 190 infectados (10 por cento), sendo que os demais casos estão localizados em outras 14 províncias do país.

Até ao momento, apenas quatro as províncias do Namibe, Lunda Sul, Cuando Cubango e Huambo ainda não registaram casos positivos de Covid-19.

Com o diagnóstico de 27 novos casos e dois óbitos, nas últimas 24 horas, Angola regista mil e 906 infectados, dos quais mil e 190 activos, 628 recuperados e 88 mortes.

Fonte: Angop