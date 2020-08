Cacuaco ganha nova cozinha comunitária

O município de Cacuaco, em Luanda, vai contar, em breve, com uma nova cozinha comunitária (a quinta), para apoiar as famílias e pessoas singulares carenciadas, sobretudo neste período da covid-19.

O anúncio é do administrador municipal, Aucílio Jacob, que se mostra a favor da expansão de cozinhas comunitárias em outros bairros do município para ajudar a diversificar a dieta de necessitados.

Adiantou que a nova cozinha comunitária será implementada no bairro Mulundo, distrito do Sequele, como uma das formas adoptadas para o combate à má nutrição, que considera de “aguda e grave “.

Na ocasião, o administrador informou à Angop que a nível de Cacuaco mais de tres mil pessoas vulneráveis beneficiam, tres vezes por semana, de refeições no âmbito desse projecto de combate à pobreza.

“As refeições são servidas as segundas, terças e sextas-feiras para mulheres gravidas, idosos e crianças, nas cozinhas localizadas nos distritos do Kicolo, Cacucao (sede), Sequele e Funda”, explicou o responsável.

Por sua vez, o chefe da Repartição Municipal da Acçao Social, Família e Veteranos da Pátria, Isabel Vessivessi, aclarou que cada centro serve entre 700 a 800 refeições, baseada em produtos nacionais.

Todas estas cozinhas contam com o apoio da Administração Municipal, do Governo Provincial de Luanda (GPL) e de empresas privadas locais, principalmente as ligadas à agropecuária.

Fonte: Angop