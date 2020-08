Angolano morre em Lisboa

Mais um angolano, que se encontrava em Portugal ao abrigo da Junta Médica, morreu, no sábado, em Lisboa, vítima de Covid-19.

De acordo com as autoridades sanitárias portuguesas, com essa vítima, sobe para quatro o número de angolanos que perderam a vida devido a pandemia neste país.

Existem, até agora, 70 casos de Covid-19 entre a comunidade angolana em Portugal.

Destes, 36 continuam activos, entre os quais 19 residentes, onze não residentes e seis da Junta Médica.

Há ainda o registo de 30 pessoas recuperadas e 4 óbitos.

Fonte: Angop