Removidos engenhos explosivos na Vila de Cacolo

Três engenhos explosivos não detonados foram removidos e destruídos hoje, sábado, no município de Cacolo, província da Lunda Sul, pela 14ª Brigada da Unidade Especial de Desminagem da Casa de Segurança do Presidente da República, instalada naquela localidade.

Dos artefactos constam dois projecteis RPG-7, um morteiro de 82 MM, 500 munições de diversos calibres.

Em declarações à Angop, o chefe das Operações da 14ª Brigada, Paulo Muefuta, disse que os engenhos foram removidos na quinta-feira, em actividades pontuais no perímetro do troço Cacolo/Alto Chicapa.

Explicou que até ao momento já foram desminados 19 quilómetros e os trabalhos de clarificação do local vão continuar até concluir os 79 quilómetros em falta.

A 14ª Brigada da Unidade Especial de Desminagem da Casa de Segurança do Presidente da República, no município do Cacolo, conta com 60 elementos, entre técnicos, sapadores, pesquisadores e mobilizadores de educação sobre perigos de minas, distribuídos em duas secções.

O município de Cacolo dista a 141 quilómetros da sede de Saurimo e possui uma extensão territorial de 15 mil e 402 quilómetros quadrados onde vivem mais de 36 mil 185 habitantes, que se dedicam essencialmente à agricultura e ao comércio informal.

Fonte: Angop