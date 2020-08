Músico Sebem recebe casa na centralidade do Zango 5

O músico Sebem, um dos grandes promotores do estilo musical Kuduro, recebeu, neste sábado, das mãos da vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, uma moradia da tipologia T3 na Centralidade do Zango 5.

A oferta que muito emocionou o kudurista, é a concretização de uma promessa do Presidente do MPLA, João Lourenço, feita aquando de uma visita em 2017.

A promessa foi concretizada nove dias após o artista ter completado mais um ano de vida.

Em declarações à imprensa, após ao corte da fita que levou Sebem a ter contacto com a casa própria e de forma emocionante expressar muito obrigado pela oferta, a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, disse que é defendendo o princípio da solidariedade e humanismo que, em nome do Presidente do Partido, oferece a residência.

Sublinhou que Sebem e outros músicos, nos momentos difíceis do país, estiveram sempre presentes e disponíveis para levar e elevar bem alto o nome de Angola.

De acordo com a responsável partidária, trata-se de um músico que revolucionou o estilo kuduro e que merece o apoio e carinho de todos, face ao momento crítico em que se encontra.

Luísa Damião afirmou que, com este gesto, o MPLA quer, cada vez mais, se inserir na sociedade, tendo dado a conhecer que apoio semelhante será canalisado ao músico Mirol.

Acometido por uma patologia do fórum morfológico (estrutura e formação da palavras) e visivelmente emocionado, Sebem expressou um muito obrigado pelo apoio.

Já a mãe do kudurista, Beatriz Soares, em poucas palavras, agradeceu o apoio prestado ao filho, que apesar da fama nunca teve casa própria.

Sebem, que está longe dos palcos desde 2013, é autor dos temas “ A Felicidade “ e “ Coveiro Filipado “, entre outros sucessos.

Fonte: Lusa