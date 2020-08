Jornalista da RNA vence Prémio SADC 2020

O jornalista angolano Aristides Kito, da Rádio Nacional de Angola, venceu, neste sábado, a categoria de Rádio do Prémio SADC de Jornalismo (principal), 2020.

O profissional concorreu com uma reportagem sobre a Estátua Cuito Cuanavale, enquanto património mundial em Angola, que, segundo o júri, pode “promover a integração e o desenvolvimento da SADC”, organização regionalda África Austral.

Com essa distinção, o jornalista vai receber um prémio de USD 2.500 (dois mil e quinhentos dólares norte-americanos).

Além do jornalista, a organização do prémio distinguiu o repórter fotográfico Santos Pedro, das Edições Novembro, no segundo prémio, na categoria Fotografia.

O fotógrafo concorreu com fotografias que põe em evidência a unidade regional durante a comemoração do Dia da Libertação da África Austral (23 de Março), tendo direito a USD 1000 (mil dólares norte-americanos).

Entretanto, ainda na classe do prémio principal, categoria de televisão, o prémio coube ao jornalista do malawiano Ananiya Ponje, enquanto o de imprensa escrita ficou com o zimbabweano Prosper Ndlovo, e o de fotografia com Godfrey Mpuse, do Botswana, todos com direito a USD 2.500 (dois mil e quinhentos dólares norte-americanos).

No segundo prémio, a categoria de Televisão foi ganha pela jornalista zambiana Pennipher Vida Sikainda-Nyirenda.

O Concurso de Jornalismo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) foi instituído em 1996, em reconhecimento do trabalho jornalístico dos profissionais da região.

Fonte: Angop