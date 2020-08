Funeral de Carlos Burity acontece sábado

Os restos mortais do músico Carlos Burity serão sepultados neste sábado, às 10 horas, no cemitério de Santana, em Luanda.

De acordo com o programa das exéquias a que a Angop teve acesso, para a noite de hoje (sexta-feira) está previsto o velório no Quartel Geral dos Bombeiros.

Para sábado, antes da romagem ao cemitério, realiza-se uma missa de corpo presente, às 08h00, no Quartel Geral dos Bombeiros.

Carlos Burity morreu, quarta-feira, na clínica Girrasol, em Luanda, vítima de doença.

(Por dentro)

Carlos Fernandes Burity Gaspar iniciou-se na música em 1968. Gravou, em 1974, sucessos como “Ixi Iami” e “Recado”.

Natural de Luanda, onde nasceu em 1952, integrou, em 1968, a formação pop–rock “Cinco mais um”, com Catarino Bárber e José Agostinho, o último do Duo “Missosso”, com Filipe Mukenga.

Em 1974, grava, com o Grupo Semba, uma selecção de músicos angolanos que ficou na história da Música Popular Angolana, o primeiro single, que inclui os temas “Ixi Iami” e “Recado”.

Neste mesmo ano, dividiu o palco com David Zé e Artur Nunes, num grande espectáculo realizado na Cidadela Desportiva de Luanda, promovido pelos empresários Palma Fernandes e Ambrósio de Lemos Pereira Gama (ALPEGA).

O single “Inveja” e “Memória de Nelito” surge no mercado em 1975, enquanto o disco “Especulador”, um tema de pendor satírico que marca a entrada de Carlos Burity no universo da música de intervenção, e a canção “Desaparecimento de Moreno”, gravada com o agrupamento os Kiezos, surgem em 1976.

Em 1983, junta-se ao Canto Livre de Angola, projecto do cantor brasileiro Martinho da Vila e do empresário Fernando Faro, que levou ao Brasil nomes como Filipe Mukenga, André Mingas, Dina Santos, Pedrito, Elias diá Kimuezo, Rebita do Mestre Geraldo, Mamukueno e Joy Artur, acompanhados pelos Semba Tropical.

No mesmo ano, participa, integrado no mesmo projecto, na gravação do LP “Semba Tropical in London”, interpretando, com assinalável sucesso, os temas “Monami” e “Tona kaxi”.

O álbum “Carolina” surge em 1991, com os temas “Uabiti Boba”, “Maria Alukaze” , “Narciso” (de Mamukueno), “Carolina”, “Monami”, “Adeus” (Filipe Zau) e Kilundo (Filipe Mukenga).

Em 1994 surge com Angolaritmo, que aparece sob a forma de CD em 1994, pela editora VIDISCO, com o título “Ilha de Luanda”.

Carlos Burity tem ainda publicados os álbuns “Wanga”, “Ginginda”, “Massemba”, “Zuela o Kidi”, “Paxi Iami” e “Malalanza”.