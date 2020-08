FAF marca eleições para Novembro

As eleições na Federação Angolana de Futebol (FAF) realiza-se dia 14 de Novembro, contrariamente a orientação do Ministério da Juventude e Desportos (MJD) para que a renovação de mandatos nas federações fossem efectivadas até Setembro próximo.

O Secretário de Estado para a Política Desportiva, Carlos Almeida, afirmou recentemente que os prazos defenidos por lei para a realização de eleições nas associações devem ser cumpridos, sob pena do órgão em falta ver suspenso o seu estatuto de utilidade pública desportiva.

Ainda assim, reunidos em Assembleia-Geral Ordinária, na sexta-feira, por videoconferência, os participantes decidiram a realização do pleito além tempo previsto pelo MJD.

Os participantes decidiram que a apresentação de candidaturas deve ocorrer de 18 a 28 de Setembro, sendo que a confirmação dos candidatos e listas de 1 a 15 Outubro.

A publicação da conformidade das candidaturas, listas definitivas e caderno eleitoral acontece no dia 20 de Outubro, enquanto a campanha eleitoral será desenvolvida de 21 de Outubro a 11 de Novembro.

Por deliberação da Assembleia a Comissão Eleitoral integra Olinda dos Santos França (presidente), Gilberto Magalhães (secretário) e Domingos Torres “Didi” (escrutinador).

Além do presidente cessante, Artur Almeida e Silva, que ainda não oficializou a sua intenção de se recandidatar, já apresentaram as respectivas candidaturas o antigo internacional, António Gomes “Tony Estraga, e o ex-presidente do Conselho Técnico Desportivo da FAF, Nando Jordão.

Integram ainda a lista de pretendentes ao cargo de direcção da federação, Norberto de Castro e Dino Paulo, ambos dirigentes desportivos e antigos praticantes.