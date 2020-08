Angolanos desaparecidos regressam a casa

Quatro cidadãos nacionais residentes em Cabinda, que estavam desaparecidos há sete meses, após incidente em alto mar, regressaram esta semana àquela província.

Alberto Francisco Nhito, João Domingos, André Talamaco e Celestino Campos desapareceram em Novembro de 2019, quando faziam viagem de negócio, no percurso Soyo/Cabinda, numa embarcação de fabrico artesanal carregada de mercadorias.

Os mesmos foram surpreendidos por mau tempo e arrastados até às águas marítimas da Guine Equatorial, tendo sido dados como mortos pelos respectivos familiares.

Conforme uma nota do gabinete institucional e imprensa da Delegação Provincial do Ministério do Interior, chegada à na ANGOP, nesta quinta-feira, após o conhecimento do incidente, foram contactadas as capitanias dos Portos do Soyo e de Cabinda.

À época foram realizadas várias buscas, sem sucesso, até surgir a comunicação de que quatro indivíduos tinha sido resgatados pelas autoridades marítimas da Guiné Equatorial.

A nota refere que os quatro cidadãos nacionais ficaram à deriva em alto mar cerca de 25 dias, contra todas as vicissitudes e intempéries, e após o resgate permaneceram naquele país sete (7) meses e em coordenação com a Embaixada de Angola na Guiné Equatorial.

Nessa conformidade, foram criadas as condições necessárias, tendo, no dia 6 de Julho do ano em curso, os mesmos chegado ao país.

Face à crise da Covid-19, os cidadão foram submetidos à quarentena institucional e testes da SARS-COV2 na Guiné e Luanda, e esta quarta-feira, pelo voo humanitário do retorno de cidadãos desta província que ficaram retidos em Luanda, chegaram a Cabinda e foram entregues às suas famílias.

Os incidentes marítimos na rota Soyo/Cabinda e vice-versa envolvendo embarcações de fabrico artesanal são muito recorrentes.

Incidente do género registou-se no dia 9 de Julho de 2018, quando cinco pescadores rumaram de Cabinda para as águas do mar do Soyo pescar numa embarcação artesanal e depois de uma avaria no motor de popa ficaram a deriva durante 22 dias.

Fonte: Angop