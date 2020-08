Valter Filipe condenado a 8 anos de prisão

O ex-governador do Banco Nacional de Angola (BNA), Valter Filipe, foi condenado, nesta sexta-feira, na pena de oito anos de prisão maior, pela câmara criminal do Tribunal Supremo.

De igual modo, foram condenados o antigo PCA do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno dos Santos (Zenu), e António Bule, ambos com penas de cinco anos de prisão, além de George Gaudens, com seis anos, pela transferência ilícita de 500 milhões de dólares para o Banco Credit Suisse, conhecido com “Caso 500 milhões”.

Foram condenados pelos crimes de peculato, tráfico de influência e por burla por defraudação, devendo pagar indemnização de 300 mil kwanzas cada, 150 mil pelos serviços judiciais e a título solidário a quantias de cinco milhões de kwanzas.

No entanto, os advogados de defesa já interpuseram recurso das penas, com efeito suspensivo.

Fonte: Angop