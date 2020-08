País com 37 novos infectados e três óbitos

O quadro epidemiológico nacional registou, nas últimas 24 horas, mais 37 infectados e três óbitos.

Segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, que fazia a actualização de dados da pandemia em Angola, os novos casos positivos foram registados na província de Luanda, com 20, Cabinda, com quatro e Soyo (Zaire), com seis, todos de transmissão local

Os novos infectados, conforme Franco Mufinda, têm idades compreendidas entre os 22 aos 69 anos.

A lista incluiu 29 cidadãos do sexo masculino e 08 do sexo feminino.

Relativamente aos óbitos, Franco Mufinda anunciou tratar-se de dois cidadãos do sexo masculino e uma do sexo feminino, com 62, 68 e 74 anos de idade, respetivamente.

O país tem m acumulado de 1.852 casos positivos, com 86 óbitos, 584 pacientes recuperados e 1.182 activos.

Dos activos, três cinco estão em estado crítico e com ventilação mecânica invasiva, 26 em estado grave, 25 moderado, 35 com sintomas leves e 1.093 assintomáticos.

Fonte: Angop