OMS pede mais financiamento para dispositivo internacional contra a COVID-19

A Organização Mundial da Saúde solicitou nesta quinta-feira(13) financiamento urgente para o dispositivo internacional criado para acelerar o acesso às ferramentas de combate à COVID-19, o chamado “Accelerator ACT”, que visa garantir a todos os países o acesso a testes, tratamentos e vacinas.

“Acreditamos que o mundo deveria gastar pelo menos 100 mil milhões de dólares em novas ferramentas, principalmente para todas as novas vacinas que forem desenvolvidas. A primeira e mais imediata necessidade é de 31,3 bilhões de dólares para o Accelerator ACT”, disse o diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em entrevista coletiva por videoconferência.

Promovido no final de abril pela OMS, pelo presidente francês Emmanuel Macron, pela Comissão Europeia e pela Fundação Bill e Melinda Gates, o Accelerator reúne governos, cientistas, empresas, filantropos, organizações do setor da saúde e da sociedade civil que “uniram forças para acabar com a pandemia mais rapidamente.”

Dois meses após sua criação, apenas 3,4 mil milhões de dólares em doações prometidas foram arrecadadas até o final de junho.

Um dos pilares desse dispositivo é o Covax, mecanismo promovido pela rede internacional de vacinação Gavi para “incentivar os fabricantes a produzir uma quantidade suficiente de vacinas para a COVID-19 e garantir sua disponibilidade para os países em desenvolvimento”.

