ENDIAMA lança ”A voz do mineiro” na Lunda Norte

Um programa de interacção e prestação de contas públicas das empresas mineiras denominado “A voz do mineiro” foi lançado, nesta quarta-feira, no município de Chitato, província da Lunda Norte, pela Empresa Nacional de Diamantes de Angola (ENDIAMA), numa parceria com a Rádio Nacional de Angola (RNA).

O programa, segundo o Presidente do Conselho de Administração (PCA) da Endiama, Ganga Júnior, tem como objectivo permitir que os cidadãos estejam permanentemente informados sobre os projectos sociais das empresas diamantíferas, níveis de produção, facturação, entre outras.

Para o efeito, a emissora provincial da RNA vai emitir o programa tendo como convidados responsáveis das empresas diamantíferas para responderem sobre o que fazem, como fazem, o que investem nas comunidades, perguntas a serem colocadas pelos cidadãos.

Programa do género foi lançado recentemente na provincia da Lunda Sul, com o mesmo objectivo.

As províncias da Lunda Norte e Lunda Sul são consideradas “berços” da exploração diamantífera, por deterem maior número de reservas de cascalhos e empresas do subsector dos diamantes.

Fonte: Angop