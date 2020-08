Comandante-Geral apela ao reforço da vigilância

O Comandante-Geral da Polícia Nacional, comissário Gaspar de Almeida, exortou, na quarta-feira, na comuna do Chingo, município do Camucuio, os efectivos a redobrarem a vigilância nos postos fronteiriços, no âmbito das medidas de prevenção contra a Covid-19.

No encontro com os efectivos da Polícia Nacional nesta localidade, após a inauguração do Posto Policial, Gaspar de Almeida destacou a necessidade de se apertar o cerco nas zonas fronteiriças entre o Namibe/Benguela, Namibe/Huíla e Namibe/Cunene.

“Nos postos de entrada e nos postos fronteiriços das províncias devem ter dispositivos capazes de determinar o estado clínico dos viajantes para que evitemos a presença de mais casos”, disse.

Conforme o oficial, não é a policia que deve pressionar o cidadão para o uso da máscara na rua e nos locais de convívio, mas sim um trabalho de todos, com denúncias dos cidadãos que violam a cerca sanitária e não cumprem com os procedimentos.

“A polícia deve sim manter a manutenção da ordem e tranquilidade dos cidadãos”, disse.

Nesta província, o comandante geral da Polícia Nacional cumpre hoje, quinta-feira, uma agenda de visita a várias unidades policiais no município de Moçâmedes.

Fonte: Angop