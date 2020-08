Anselmo Ralph revela que tinha proposta para um live “Carlos Burity & Anselmo Ralph”

O cantor angolano, Alsemo Ralph, revelou num dos postes que partilhou na sua página na rede social Instagram que tinha uma proposta para a realização de um live com o malogrado Carlos Burity.

Anselmo Ralph fez estas declarações um dia depois de ter feito também uma homenagem ao outro grande nome da música angolana, Waldemar Bastos, que faleceu esta segunda-feira em Lisboa vítima de cancro.

O cantor escreve que “depois do passamento físico do grande Waldemar Bastos, senti-me motivado a ligar para este grande músico ‘Carlos Burity’ sobre algumas coisas que falamos tive o prazer de lhe dizer que sou seu fã de coração e que quando ele estivesse melhor seria uma honra e prazer trabalhar com ele, aliás era uma das propostas de um live ‘Carlos Burity & Anselmo Ralph'”.

“Tive o prazer de dizer que não era de boca para fora que lhe esteva a dizer isso, eu sou fã mas fã mesmo desde Senhor que infelizmente hoje recebo a notícia que faleceu, foi na segunda-feira de noite que falamos, e ficamos de voltar a falar ainda está semana Kota 🖤. É muito triste perdermos os nossos grandes ícones da música Angolana desta forma… a música Angolana está em grande luto, mas felizmente deixaste a tua obra que se tornou patrimônio nacional. Obrigado 🙏🏾 pela tua música e por teres inspirado mais que uma geração. Descanse em paz Kota Burity🖤🖤🖤”, concluiu Anselmo Ralph.

Já na terça-feira, Anselmo Ralph partilhou um texto em que homenageava Waldemar Bastos.

“Mais uma grande voz Angolana que se cala 🙏🏾. Mas a sua grande arte fica, com uma voz e timbre muito peculiar e sentimental, homem que cantava com alma e coração como tal lembro-me de músicas como: Teresa Ana (olha a laranja minha senhora), velha Chica ( Xe mínimo não fala política), Lubango (lalipó lalipó), humbi humbi, entre muitas outras. Tive a honra e orgulho de crescer a ouvir esta grande voz. Muito obrigado pelo seu contributo grande mestre 🙌🏾🙌🏾descansa em paz 🙏🏾🖤🖤 Waldemar Bastos”, escreve o cantor.